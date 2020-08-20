ميركل: دول الاتحاد الأوروبي لن تعترف بالانتخابات الرئاسية في بيلاروس

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد قمة خاصة بشأن الأزمة السياسية في روسيا البيضاء، أن تصويت الانتخابات الرئاسية لم يكن نزيهاً ولا حراً، مؤكدة أن رؤساء وحكومات دول الاتحاد الأوروبي لن يعترفوا بنتيجة الانتخابات الرئاسية، المثيرة للجدل في بيلاروس.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن ميركل قولها، إن الانتخابات الرئاسية في بيلاروس لم تكن نزيهة ولا حرة.

ويأتي ذلك في أعقاب رسالة بالفيديو قالت فيها زعيمة المعارضة في بيلاروس موجهة إلى مجلس أوروبا: “أطلب منكم عدم الاعتراف بهذه الانتخابات المزورة”.

حيث أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رفض الاتحاد الأوروبي لنتائج الانتخابات في بيلاروس.

وأضافت ميركل خلال مشاركتها في القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء: “لم تجر الانتخابات في بيلاروس بحرية ونزاهة، لذلك كدول الاتحاد الأوروبي، نحن لا نعترف بنتائج الانتخابات”.

وأدانت المستشارة الألمانية العنف الممارس بحق المعارضين، مشددة على ضرورة ضمان حرية التعبير والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين.

ومنذ 10 أيام، تشهد روسيا البيضاء، مظاهرات اندلعت عقب إعلان اللجنة المركزية للانتخابات، فوز الرئيس لوكاشينكو، بولاية جديدة إثر حصوله على 80.23% من الأصوات.



وعقِب إعلان النتائج، نزل المتظاهرون إلى الشوارع بدعوى أن “الانتخابات تمت بطريقة مزورة”.



ويعتلي لوكاشينكو، منصب رئاسة البلاد منذ 1994، وانتخب 5 مرات منذ ذلك التاريخ، وحصل في آخر انتخابات رئاسية عام 2015، على 83.49% من أصوات الناخبين.

وحول التطورات في مالي، أدانت ميركل الانقلاب العسكري، مضيفة: “نحن نؤيد الاستقرار في مالي وندعو إلى إحلال السلام من جديد”.