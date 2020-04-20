ميركل: على ألمانيا توخي الحذر في مواجهة كورونا

برلين قررت دفع تكاليف علاج المرضى الأوروبيين على أراضيها. [رويترز]

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إن على ألمانيا توخي الحذر والتحلي بالانضباط في حربها على فيروس كورونا لتفادي حدوث انتكاسة في الأسابيع المقبلة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ميركل قولها للصحفيين، إن ألمانيا سترى خلال أسبوعين فقط ما إذا كان تخفيف القيود الجزئي يوم الاثنين على الحياة العامة سيدفع معدل الإصابات للزيادة.

هذا وأعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها ستدفع ثمن علاج المرضى الأوروبيين بفيروس كورونا المستجد، الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات البلاد.

وقال وزير الصحة، ينس شبان، إن قيمة هذه التكاليف تبلغ حوالي 20 مليون يورو، مؤكدا أن “ألمانيا ستدفع تكاليف التكفل بالمرضى، لأن الأمر بتعلق بمنظورنا لفكرة التضامن الأوروبي”.

ومن بين المرضى الذين يخضعون للعلاج في ألمانيا يوجد 130 فرنسيا و44 إيطاليا و55 هولنديا.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا عن تسجيل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 141672 إصابة و4404 وفيات.

وتعزز الأرقام الجديدة أخيرا الأمل في أن الوباء بات في منحى تنازلي في البلاد، مع تراجع مستمر في عدد الإصابات اليومية.

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