ميركل على أوروبا أن تتحدث بصوت حاسم واحد حيال الصين

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمام المجلس الاتحادي الألماني: “من أجل التوصل إلى علاقات ناجحة مع الصين، وتعزيز مصالحنا الأوروبية بفاعلية، على أوروبا أن تتحدث بصوت حاسم واحد”،إذا أراد التوصل إلى اتفاقات طموحة لضمان مصالحه.

وأضافت علينا أيضاً أن نتحدث عن حكم القانون وحقوق الإنسان، وكذلك مستقبل هونغ كونغ، حيث يساورنا القلق من أن المبدأ المهم القائم على دولة واحدة ونظامين يتآكل”.

وأوضحت”الدول الأعضاء في الاتحاد لا يمكن أن يكون لديها الثقل الكافي لتحقيق اتفاقات طموحة مع الصين إلا بالوقوف معا”.

وفي وقت سابق أقر البرلمان الصيني تشريعا للأمن القومي في هونغ كونغ،، وقالت بكين إن “القانون الذي يعد ردا على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية خرجت في هونغ كونغ العام الماضي، وتحول بعضها للعنف، يهدف إلى مواجهة التخريب والإرهاب والنزعة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الأجنبية”

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