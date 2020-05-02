ميركل: لقاحات كورنا التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي ستُوزع في جميع أنحاء العالم

أفادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، بأن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد التي يعمل الاتحاد الأوروبي على تطويرها ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالات أنباء عن ميركل قولها في بيان، اليوم السبت، نُشِر على موقع الحكومة الرسمي، إن الأمر يتعلق “بكيفية تطوير اللقاحات والأدوية وخيارات التشخيص الجيدة لجميع الناس حول العالم”، مشيرة إلى أن ألمانيا “تتحمل هذه المسؤولية”​​​.

وأوضحت ميركل أن حوالي 8 مليارات يورو لا تزال غير كافية لتطوير اللقاح، مشددة على أن ألمانيا “ستقدم مساهمة مالية كبيرة” في هذا العمل.

ورحبت المستشارة بمشاركة المؤسسات الخاصة، ومصنعي اللقاحات والأدوية، والتحالفات الأساسية مثل، تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، إلى جانب المشاركات الحكومية، في هذا النشاط.

ونوهت ميركل بأن ألمانيا تعتزم أيضا “العمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية التي تلعب دورا رئيسيا في هذا الأمر”.

هذا ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقادة آخرون في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إلى جمع أموال بقيمة 7.5 مليار يورو لتطوير لقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا المستجد.

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