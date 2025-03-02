ميزات بـ«آيفون 16» لم تخبرك عنها آبل.. تعرَّف عليها!

شعر الكثير من المستخدمين بخيبة أمل بخيبة أمل بسبب عدم وجود اختلاف في جهاز آيفون 16 عن الأجهزة السابقة، مع العلم أنه يوجد العديد من المميزات والتحديثات التي حصل عليها الجهاز قد تكون غير معروفة للمستحدمين.

من أبرز المسرات في آيفون 16، زر إجراء قابل للتخصيص، بالإضافة إلى تفاصيل أصغر يقول عشاق آيفون إنهم كانوا انتظرونها 17 عاماً.

عندما تلقي نظرة فاحصة، تجد أن هناك 4 ميزات خفية ستغير قواعد اللعبة.

سرعة “الواي فاي”

لا يوجد شيء أسوأ من بطء “الواي فاي”، لكن، هنالك معياراً جديداً يُعرف باسم “واي فاي 7″، وهو أسرع بخمس مرات من الجيل الحالي من الإنترنت اللاسلكي.

وفي الأساس، تتمكن الأجهزة التي تدعم “واي فاي 7” من نقل المزيد من البيانات في وقت أقل.

وفيما لم يتبنَ الكثير من الأجهزة “واي فاي7” حتى الآن، مع ذلك، تم تجهيز جميع أجهزة آيفون 16 الأربعة الجديدة للتعامل مع معيار واي فاي الجديد.

زر الإيقاف المؤقت

هذا شيء كان مستخدمو آيفون يبحثون عنه لفترة من الوقت، في حين أن مستخدمي أندرويد لديهم هذه الميزة لسنوات.

ويسمح هذا للمستخدمين بتسجيل عدة لقطات فيديو في مقطع واحد، بدلاً من إيقاف وتشغيل مقطع فيديو جديد في كل مرة، لتحصل في النهاية على عدة مقاطع منفصلة.

شاشة أقوى

يأتي “آيفون 16” مع إصدار جديد من “Ceramic Shield”، وهو مزيج من مادة الزجاج والسيراميك. وفقاً لشركة أبل، فإن هذا أقوى بنسبة 50 % من الحماية الموجودة في الأجيال السابقة.

ليس هذا فحسب، بل إنه أقوى مرتين من الزجاج الموجود في أي هاتف ذكي آخر. لكن على الرغم من ذلك، قد ترغب بشراء حافظة هاتف وواقي شاشة.

سرعة الشحن اللاسلكي

وعززت أبل سرعة شواحن “MagSafe” اللاسلكية حتى تتمكن طرازات آيفون من الشحن بما يصل إلى 25 وات، أي أسرع بـ 10 وات من معيار الشحن اللاسلكي Qi2 القياسي.

ومع ذلك، سيتعين عليك شراء الإصدار الجديد من الشواحن للاستفادة من هذه الامتيازات.