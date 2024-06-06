ميزات جديدة من «واتساب».. تعرّف عليها!

يستعد تطبيق المراسة الفوري الشهير “واتساب” لطرح مزات جديدة للمستخدمين، عبر واجهة حديثة أكثر جذبا.

وذكرت مواقع متخصصة بالشأن التقني، أن “تطبيق واتساب” يعمل على التخلص من اللون الأخضر الداكن لتتحول إلى لوحة ألوان أفتح، وستتميز الواجهة الجديدة بشريط بحث بارز، وزر إجراء عائم مربع، وشريط تنقل سفلي مع أربع علامات تبويب متساوية”.

ووفق المعلومات، “سيتضمن تصميم الواجهة الجديد نظام ألوان أفتح مقترنًا بأشكال جديدة في خلفية الدردشة الافتراضية تسمى رسومات الشعار المبتكرة”.

وكانت منصة المراسلة الفورية “واتساب”، أعلنت في فبراير الفائت، أنها تعمل “على تحسين ميزة الحالة من خلال القدرة على مشاركة الملاحظات الصوتية التي يصل طولها إلى دقيقة واحدة”، كما يقوم بتجربة أدوات جديدة تهدف إلى السماح للمستخدمين بتحديد من يمكنه مشاهدة المحتوى المشترك الخاص بهم بالضبط”.

هذا ويستخدم تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.