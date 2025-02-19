ميزات «غير مسبوقة».. «آبل» تختبر نسخة جديدة من أنظمة «آي أو إس18»

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل بدأت باختبار نسخة iOS 18.5 المخصصة لهواتف آيفون.

وتبعا لموقع MacRumors فإن هذه النسخة من المفترض أن يتاح بشكل تجريبي لمستخدمي هواتف آبل في شهر أبريل المقبل، وسط تقارير تشير إلى احتمال تأجيل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) الخاصة بالمساعد الصوتي.

ووفقًا لما ذكرته بلومبيرغ سابقًا، فقد كان من المتوقع أن تُطرح تحسينات سيري المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مع تحديث iOS 18.4، لكنها قد تتأخر بسبب مشكلات برمجية وأخطاء تقنية.

وأشار الموقع إلى أن النسخة القادمة من أنظمة التشغيل ستحمل إلى مساعد Siri الذكي في هواتف آيفون العديد من الميزات والقدرات الإضافية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأن آبل لن تطرح هذه الميزات في Siri مع نسخة iOS 18.4 التي ستطلق قريبا.

وللاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي في نسخة iOS 18.5 يجب أن يكون لدى المستخدم هاتف “أيفون 15 برو” أو “15 برو ماكس” أو من فئة “آيفون 16”.

كما تشير التسريبات إلى أن نسخة iOS 18.5 ستحمل للهواتف ميزات الذكاء الاصطناعي التي تسهل على المستخدم عمليات البحث على الإنترنت وميزات تتعلق بتحرير ومعالجة النصوص وميزات جديدة لإنشاء الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي.

وتزامنا مع إطلاق iOS 18.5 من المفترض أن تطلق آبل نسخا جديدة من أنظمة تشغيل حواسب iPad وMac، وستحمل هذه النسخ ميزات جديدة لمعالجة رسائل البريد الإلكتروني وأرشفتها باستخدم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ميزات إضافية لمعالجة الصور والفيديوهات.