ميزات وقدرات عالية.. هاتف صيني جديد ينافس «أجهزة أندرويد»

أعلنت شركة “كول بادCoolpad” الصينية عن هاتفها الجديد الذي طورته لتتحدى به أحدث هواتف أندرويد من حيث الميزات وقدرات التصوير.

وبحسب موقع “gsmarenaغزمارينا”، “حصل هاتف Coolpad X100 على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير فائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل، توثق فيديوهات HDR بمعدل 30 إطارا في الثانية، وشاشة الهاتف أتت IPS LCD، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “حصل الجهاز على هيكل أنيق التصميم، أبعاده (169/76.3/8.6) ملم، وزنه 213 غ، وزوّد بمنفذي Nano-SIM لشرائح الاتصال الخلوية، ويضمن أداءه الممتاز نظام تشغيل Android 14 مع واجهات CoolOS، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC”.

وبحسب شكة موقع “gsmarenaغزمارينا”، “زوّد الجهاز بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنية Bluetooth 5.2، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط”.