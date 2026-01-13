ميزانية 112 مليار دولار.. إسرائيل تطلق خطة «هوشان» للحروب المستقبلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إطلاق خطة استراتيجية متعددة السنوات للحروب المستقبلية تحت اسم “هوشان”، تمتد خمسة أعوام، وترتكز على ميزانية ضخمة تبلغ 350 مليار شيكل، أي ما يعادل 112 مليار دولار، مخصصة للعقد المقبل.

ووفق ما نشرته صحيفة إسرائيل هيوم، يبدأ تنفيذ الخطة في الأول من ابريل 2026 في حال عدم حدوث مفاجآت تشغيلية، وتستمر حتى عام 2030، ضمن إطار يهدف إلى إعادة بناء القدرات العسكرية وتعزيز الجاهزية للحروب القادمة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الخطة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الجاهزية للحرب، واستعادة القدرات التي تآكلت خلال السنوات الماضية، وتكييف هيكل القوات مع طبيعة التهديدات المستقبلية.

وأشار إلى أن ميزانية الخطة لا تتضمن المساعدات الأمريكية، إذ ستُناقش تفاصيلها خلال اجتماعات مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلي، على أن تُدرج لاحقًا ضمن البرنامج متعدد السنوات بعد التوصل إلى اتفاق.

وأكد الجيش أن خطة “هوشان” تأخذ في الاعتبار دروس السابع من أكتوبر، وتجارب الحروب الأخيرة، وتوجيهات القيادة السياسية، إضافة إلى قرارات رئيس الأركان المتعلقة بالسيناريوهات المرجعية التي يجب الاستعداد لها، مع مراجعة الخطة سنويًا وتعديلها وفق المستجدات والمعرفة المكتسبة.

ويتضمن البرنامج 12 مبادرة رئيسية، على غرار رمزية أحجار الصدرة الاثنتي عشرة، وتتصدرها رعاية الجنود المنهكين من القوات النظامية والدائمة والاحتياطية بعد عامين من القتال، في إشارة إلى الأعباء البشرية المتراكمة على الجيش.

كما تشمل المبادرات تعزيز الجاهزية القتالية كنقطة انطلاق للخطة، واستعادة القدرات وإعادة التأهيل، مع التركيز على التسليح والمخزون والبنية التحتية، إلى جانب تحصين الحدود وإبعاد الخصوم عن مناطق التماس، باعتبار ذلك أحد أبرز دروس هجوم السابع من أكتوبر.

وتولي الخطة اهتمامًا خاصًا بالدفاع الجوي والمجال الجوي القريب من الأرض، مع التصدي للتهديدات المتطورة، خصوصًا الطائرات المسيّرة، إضافة إلى الاستعداد لسيناريوهات الدائرة الثالثة، وفي مقدمتها إيران، مع تطوير قدرات جديدة بعد استهلاك واسع للقدرات الحالية خلال ما وصفه الجيش بـ”عام كلافي”.

وتشمل الخطة كذلك تطوير المناورة الفتاكة، وضمان استمرارية العمليات تحت نيران دقيقة وإحصائية، وتعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية، والابتكار، والروبوتات، والاستقلالية، إلى جانب تركيز غير مسبوق على الفضاء، مع إقرار الجيش بالحاجة إلى تغيير تنظيمي جذري للاستعداد لعمليات مختلفة في هذا المجال.

ويقود كل مبادرة فريق يرأسه جنرال، إلى جانب فرق جانبية تعالج تبسيط العمليات لتحسين استخدام الموارد، والتعامل مع المفاجآت التكنولوجية في الدفاع والهجوم تحت الاسم الرمزي “عملية جهاز النداء التالية”، فضلًا عن فريق مخصص لمعالجة الثقافة التنظيمية داخل الجيش.

ويأتي الإعلان عن الخطة في وقت تشهد فيه إسرائيل تصاعدًا في التحديات الأمنية الداخلية، على خلفية تلقي آلاف الإسرائيليين رسائل تهديد غامضة على هواتفهم المحمولة، تنذر بحدث وشيك عند منتصف الليل، وفق ما أفادت به القناة 12 العبرية.

ونقلت القناة أن الرسائل تضمنت عبارات مثيرة للذعر، من بينها “السماء ستضاء عند منتصف الليل”، و”مذنبات ليست نجوما”، وأُرسلت من أرقام هواتف بريطانية، ما زاد من الغموض بشأن مصدرها وأهدافها.

وأشارت إلى أن هذه الرسائل جاءت بعد أقل من أسبوع على رسائل مماثلة وُصفت بأنها أكثر خطورة، بعدما تضمنت تحذيرات مباشرة وأُرفقت بأرقام هويات شخصية لبعض المستلمين، ما أثار مخاوف واسعة بشأن اختراق المعطيات الشخصية واتساع نطاق الهجمات السيبرانية.

وتتزامن هذه التطورات مع إعلان مجموعة قراصنة إيرانية تطلق على نفسها اسم “حنظلة” تمكنها من الحصول على بيانات سرية، عقب اختراق حسابات وسائل إعلام تعود لشخصيات إسرائيلية بارزة، من بينها رئيس ديوان رئيس الوزراء تساحي برافرمان، ورئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، ووزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد.

ويأتي ذلك في سياق إقليمي متوتر، وسط احتجاجات متواصلة في إيران اندلعت منذ نهاية ديسمبر 2025 على خلفية الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الريال الإيراني، قبل أن تتوسع لتشمل شعارات سياسية ومواجهات مع قوات الأمن، في وقت اتهم فيه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم أعمال الشغب.