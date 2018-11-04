ميزة ثورية جديدة في دردشة «واتساب»

قام تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب” باعتماد تغييرات جذرية واسعة النطاق، في تحديثه الجديد، على طريقة الدردشة، وبالأخص الدردشات الجماعية.

وقالت صحيفة “ذا فايننشيال إكسبريس” إن الميزة الثورية الجديدة للإصدار التجريبي الجديد من واتساب، على نظام تشغيل “أندرويد”، ستمكن المستخدمين من الرد بشكل خاص على أي شخص آخر داخل أي دردشة جماعية، من دون أن يراها الآخرين.

وسيتم دعم التحديث الجديد في وقت لاحقلكافة مستخدمي واتساب، بعد اختبارها بصورة متعمقة.

ويمكن للمستخدمين تفعيل تلك الخاصية على نسخة “واتساب-بيتا” باتباع الخطوات التالية:

– افتح أي دردشة جماعية خاصة بحسابك.

– حدد أي جهة اتصال في دردشة واتساب، للحصول على الخيارات.

– ستظهر لك مجموعة من الخيارات، حدد خيار “الرد على الخاص”.

– ستفتح لك نافذة دردشة جديدة ستتمكن من خلالها من إرسال رسالة خاصة دون أن يراها باقي أعضاء الدردشة الجماعية.