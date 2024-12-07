ميزة جديدة في «آيفون» تبهر المستخدمين

كشفت صحيفة “ديلي ميل”، “عن ميزة جديدة في هواتف “آيفون”، “الوضع الأحمر”، تم تقديمها في تحديث نظام iOS 17″، وصممت خصيصا لتحسين النوم والاسترخاء، حيث يعزز الضوء الأحمر إفراز الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم”.

وبحسب الصحيفة، “تم إطلاق “الوضع الأحمر” كجزء من ميزة StandBy في iOS 17، وهي شاشة قفل قابلة للتخصيص تظهر عندما يتم وضع جهاز “آيفون” في وضع الشحن أفقيا، ويمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة باستخدام خاصية Color Filters (مرشحات الألوان) أو من خلال تشغيل Night Mode (الوضع الليلي) في وضع StandBy لتحويل ألوان الشاشة إلى اللون الأحمر”.

ووفق الصحيفة، “حول كيفية تفعيل الوضع الأحمر Color Filters، “يمكن الانتقال إلى الإعدادات- إمكانية الوصول- العرض وحجم النص- مرشحات الألوان لتطبيق اللون الأحمر على الشاشة، ولتفعيل StandBy، يمكن الانتقال إلى الإعدادات، ثم توصيل الجهاز بالشاحن ووضعه على جانبه، بعد ذلك، يتم تفعيل الوضع الأحمر تلقائيا في “الوضع الليلي” عندما يكون الإضاءة المحيطة منخفضة في الليل”.

وبحسب الصحيفة، “عند تفعيل “الوضع الليلي” في وضع StandBy، تتحول الشاشة إلى اللون الأحمر لتقليل الإزعاج الناتج عن الإضاءة الساطعة أثناء الليل، ويمكن للمستخدمين ضبط الميزة على وضعين: “تلقائي” حيث يتكيف الجهاز مع الإضاءة المحيطة، أو “بعد 20 ثانية”، بحيث يُفعل “الوضع الأحمر” عندما يكون الجهاز في وضع الشحن على جانبه”.

وقالت ماريانا فيغيرو، من مركز أبحاث الضوء والصحة في نيويورك: “إذا تعرضت للضوء الأحمر قبل النوم، فإنك تقلل من اضطراب الساعة البيولوجية الذي يسببه الضوء الأزرق أو الساطع”.