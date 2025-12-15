ميزة جديدة في «واتساب».. تعرّف عليها!

أعاد تطبيق واتساب إحياء ميزة البريد الصوتي التقليدية ضمن تحديث جديد بدأ بالوصول إلى الهواتف حول العالم اعتبارًا من الخميس الماضي، ما يتيح للمستخدمين ترك رسائل صوتية مسجلة عند عدم الرد على المكالمات الصوتية.

وأفادت واتساب بأن المستخدم أصبح قادرًا على تسجيل رسالة صوتية بعد سماع صوت الصافرة، لتظهر الرسالة مباشرة داخل نافذة المحادثة بين الطرفين، بما يضمن استمرار التواصل حتى في حال تعذر الرد على المكالمة.

ويتضمن التحديث عرض المكالمات غير المكتملة داخل المحادثة، إلى جانب زر مخصص يسمح بإرسال رسالة صوتية مسجلة توضح سبب الاتصال في حال عدم الرد، في خطوة تهدف إلى تقليل فجوات التواصل بين المستخدمين.

كما أضاف التطبيق ميزة الرسائل المرئية، حيث يمكن للمستخدم تسجيل رسالة فيديو قصيرة أثناء محاولة إجراء مكالمة فيديو غير مكتملة، ما يمنح بديلاً بصريًا للتواصل السريع.

وبدأت واتساب اختبار هذه الميزة بشكل محدود عبر برنامج واتساب التجريبي في أغسطس الماضي، قبل طرحها رسميًا ضمن النسخة الأحدث من التطبيق لجميع المستخدمين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية واتساب لتطوير أدوات التواصل وتعزيز تجربة المكالمات الصوتية والمرئية، في ظل المنافسة المتصاعدة بين تطبيقات المراسلة الفورية، وسعي الشركة للحفاظ على موقعها عبر تقديم مزايا عملية تلبي احتياجات المستخدمين اليومية.

هذا وشهدت خدمات البريد الصوتي تراجعًا ملحوظًا مع انتشار تطبيقات المراسلة الفورية التي وفرت بدائل أسرع وأكثر تفاعلية، مثل الرسائل الصوتية والنصية.

ومع تطور استخدام المكالمات عبر الإنترنت، عادت بعض الشركات إلى إعادة توظيف مفهوم البريد الصوتي بصيغ حديثة، بما يواكب أنماط الاستخدام الحالية ويعزز استمرارية التواصل عند تعذر الاتصال المباشر.