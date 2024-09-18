ميزة جديدة للحد من سرقة أجهزة «آيفون»

أعلنت “شركة آبل”، عن ميزة جديدة في نظام التشغيل “iOS 18” للحد من سرقة أجهزة “آيفون”.

وبحسب الشركة، “تهدف الميزة إلى تعزيز أمان أجهزة “آيفون”، من خلال توسيع نطاق قفل الجهاز ليشمل مكوناته الفردية مثل البطارية والشاشة والكاميرا، ما يجعل الأجزاء المسروقة عديمة الفائدة، كما تُركب “أبل” نظامًا يتطلب إدخال كلمة مرور حساب “أبل” عند محاولة استخدام أجزاء مستعملة، مما يعزز الأمان، ويقلل من سوق الأجزاء المستعملة المسروقة”.

وأفادت شركة “أبل”، أنها قررت أيضا “ربط حساب المستخدم ليس فقط بجهاز آيفون الخاص به، ولكن أيضًا بمكونات مثل البطارية والكاميرات والشاشة بناءً على أرقامها التسلسلية الفردية، ويتمثل هدف أبل في وضع حد لسوق بيع أجزاء من أجهزة آيفون المسروقة”.

وبحسب الشركة، “عندما يكتشف هاتف آيفون جزءًا مستعملًا، سيطلب كلمة مرور حساب أبل لمالك الجهاز الأصلي”.

ووصفت الشركة، “التغيير بأنه سيحد من سرقة أجهزة آيفون وتفكيكها للحصول على أجزائها، فإذا اكتشف جهاز قيد الإصلاح أن جزءًا تم الحصول عليه من جهاز آخر مسروق، وتمكين قفل التنشيط أو وضع الفقدان فيه، فسيتم تقييد قدرات المعايرة لهذا الجزء ولن يعمل”.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت “أبل” بعض التغييرات على سياسات الإصلاح الخاصة بها، وسهلت على المستخدمين إصلاح أجهزة آيفون الخاصة بهم باستخدام أجزاء مستعملة أصلية.