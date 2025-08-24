ميزة جديدة من إنستغرام.. متابعة الفيديو باتت أسهل وأكثر متعة

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” ميزة جديدة تسمح لمنتجي المحتوى بربط عدة مقاطع فيديو قصيرة (ريلز) ضمن سلسلة واحدة، ما يسهل على المشاهدين متابعة المحتوى ذي الصلة واكتشافه بسهولة أكبر.

ووفق موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا، تأتي هذه الخاصية لمنافسة ميزات مماثلة على منصة تيك توك، حيث يمكن للمستخدمين الآن مشاهدة سلسلة من مقاطع الفيديو دون الحاجة للتمرير أو البحث عن الأجزاء المختلفة.

وتتيح الخاصية الجديدة للمبدعين ربط مقاطع الفيديو معًا عند إضافة التعليقات التوضيحية أو من خلال القائمة الفرعية للفيديوهات المنشورة مسبقًا. بعد ربط المقاطع، يظهر زر جديد أسفل يسار كل مقطع يسمح للمشاهد بالانتقال مباشرة إلى الفيديو التالي في السلسلة.

فوائد للمنتجين والمشاهدين

تنظيم المحتوى: يمكن للمنشئين جمع مقاطع فيديو مرتبطة بسرد قصة واحدة، مثل سلسلة تعليمية أو وصفات طبخ، في مكان واحد ليسهل العثور عليها ومتابعتها.

يمكن للمنشئين جمع مقاطع فيديو مرتبطة بسرد قصة واحدة، مثل سلسلة تعليمية أو وصفات طبخ، في مكان واحد ليسهل العثور عليها ومتابعتها. زيادة التفاعل: من المتوقع أن تسهم هذه الخاصية في إبقاء الجمهور متفاعلًا لفترة أطول، ما يزيد من وقت المشاهدة ويعزز فرص تحويل المشاهدين العاديين إلى متابعين دائمين.

من المتوقع أن تسهم هذه الخاصية في إبقاء الجمهور متفاعلًا لفترة أطول، ما يزيد من وقت المشاهدة ويعزز فرص تحويل المشاهدين العاديين إلى متابعين دائمين. سهولة الوصول: تتيح الميزة متابعة محتوى متشابه أو متعلق بسلسلة واحدة دون عناء البحث عن الأجزاء المنفصلة.

أمثلة عملية

منشئو المحتوى الذين يقدمون قصصًا متعددة الأجزاء يمكنهم ربط كل جزء بالآخر لتسهيل المتابعة.

يمكن استخدام الميزة لتجميع مقاطع فيديو متشابهة، مثل سلسلة وصفات طبخ أو دروس تعليمية، لتقديم تجربة مشاهدة أكثر تنظيمًا ومتعة.

وأشارت إنستغرام إلى أن هذه الميزة، رغم أنها لا تمثل تغييرًا جذريًا في المنصة، إلا أنها تمثل إضافة مهمة لكل من صانعي المحتوى والمستخدمين، من حيث تسهيل العثور على المحتوى ومتابعته، وتعزيز تجربة المشاهدة بشكل عام.

يذكر أن الميزة الجديدة متاحة لجميع المستخدمين تدريجيًا، وتعكس استراتيجية إنستغرام لتطوير أدوات تسهّل تجربة مشاهدة الفيديو وتحافظ على تفاعل الجمهور، بما يتماشى مع اتجاه المنصة لتعزيز محتوى الفيديو القصير وجذب المزيد من المبدعين والمشاهدين على حد سواء.