ميزة جديدة من «واتساب» انتظرها الكثيرون!

يعمل تطبيق “واتساب”، الشهير للمحادثات الفورية، على تطوير ميزة جديدة ستكون مفيدة للكثيرين من المستخدمين.

وذكر موقع WABetaInfo، أن الميزة الجديدة التي يتم العمل على تطويرها تمكن المستخدم من إنشاء قائمة لـ”جهات الاتصال المفضلة لديه”، الأمر سيسهل عليه تحديد الأولويات في المراسلة، وسيوفر قدراً أكبر من التحكم بالتطبيق.

وأشار الموقع، إلى أن المستخدم سيختار جهات الاتصال التي يريد إضافتها إلى القائمة المذكورة بشكل يدوي، وبعد إنشاء القائمة سيتمكن من إجراء اتصال مع أي جهة بلمسة واحدة.

وذكر الموقع، أن الميزة الجديدة يتم تطويرها حالياً لنسخ “واتساب”، المخصصة للعمل مع الحواسب، كما تظهر الميزة في أجهزة iOS أيضاً.

هذا وأطلق تطبيق المراسلة الفورية “واتساب”، العديد من الميزات خلال الفترة الاخيرة، لجذب أكبر عدد من المستخدمين.

وفي آواخر العام الفائت 2023، طرح “واتساب”، ميزة تتيح للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل صوتية تُسمع لمرة واحدة، وتختفي بمجرد سماعها.

وفي بداية العام الجديد، أشارت “واتساب” إلى أن تغييراً كبيراً سيطرأ على سياسته في 2024.

وأشارت الشركة إلى أن خدمة النسخ الاحتياطي المجانية لرسائل “واتساب”، ستنتهي على أندرويد قريبًا.