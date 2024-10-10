ميزة جديدة من «واتساب»

يستمر تطبيق “واتساب” في تقديم ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم وخصوصيته وتوفير أدوات أفضل للمستخدمين للحفاظ على سلامتهم.

وفي هذا السياق، “تعمل شركة “واتساب”، على تطوير ميزات جديدة من شأنها تسهيل اكتشاف المحتوى المضلِّل أو المزيف، لتعزيز الأمان عند المستخدمين.

وأطلقت “واتساب” تحديثًا تجريبيًا جديدًا لنظام “اندرويد”، يكشف أن “الشركة تعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث عن الصور على الويب”.

ووفق ما نشرت مواقع مختصة بالشأن التقني، “ستسمح ميزة البحث عن الصور على الويب في “واتساب” للمستخدمين بالتحقق من صحة الصور التي يتلقونها لتسهيل اكتشاف المحتوى المضلِّل أو المزيف، فعندما يريد المستخدم البحث عن صورة، سيتم تحميلها إلى “غوغل”، مما يساعده في العثور على صور أو مصادر مماثلة عبر الإنترنت للحصول بسرعة على مزيد من المعلومات”.

ووفق المعلومات، “من خلال هذه الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من استعمال أية صورة، سواء تم إرسالها من قبل صديق أو استلامها في رسالة معاد توجيهها للبحث على الويب والتحقق منها عبر الإنترنت”.

بالإضافة إلى البحث عن الصور، ووفق موقع آرم نيوز، “تعمل واتساب أيضًا على تطوير ميزة للتحقق من الروابط في الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر للتحقق من صحتها، وهذه الميزة تم تصميمها لتزويد المستخدمين بطريقة أكثر أمانًا للتفاعل مع الروابط في الرسائل”.

وبحسب الموقع، “عندما يتلقى المستخدمون روابط، وخاصة من جهات اتصال غير معروفة أو رسائل يتم إعادة توجيهها بشكل متكرر، ستتيح لهم هذه الأداة البحث عن محتوى الرابط مباشرة على “غوغل”، ولا يتضمن البحث سوى الرسالة المحددة التي تحتوي على الرابط، فيما لا تتم مشاركة المحتوى مع خوادم واتساب، ما يضمن الحفاظ على خصوصية المستخدم”.

ووفق المعلومات، “من المتوقع أن تعمل هذه الميزة على الحد من انتشار المعلومات المضللة والمحتوى الضار، من خلال منح المستخدمين خيار “التحقق المزدوج” من مصداقية الروابط قبل فتحها”.

يذكر أن “ميزة البحث عن الصور هذه ما زالت قيد التطوير حاليًا وستتوفر في تحديث مستقبلي”.