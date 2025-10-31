ميزة جديدة من يوتيوب و«واتسآب» يواجه ردود فعل ساخرة!

أعلنت منصة يوتيوب عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي باسم Super Resolution، تهدف إلى تحسين جودة الفيديوهات القديمة أو منخفضة الدقة تلقائياً، لتوفير تجربة مشاهدة أكثر وضوحاً ونقاءً للمستخدمين.

وأكدت يوتيوب أن الميزة ستمكّن من رفع جودة الفيديوهات التي دقتها أقل من 1080p إلى وضوح عالي، مع خطط مستقبلية لدعم الدقة حتى 4K، مع الحفاظ على كامل السيطرة للمنشئين على محتواهم، وسيظل بإمكانهم الاحتفاظ بالنسخ الأصلية للفيديوهات، واختيار عدم تطبيق التحسينات إذا رغبوا في ذلك، كما ستظهر للمشاهدين علامة واضحة تفيد بأن الفيديو قد تم تحسينه، مع إمكانية العودة إلى النسخة الأصلية بسهولة.

وأوضحت المنصة أن التقنية ستركز بشكل رئيسي على تحسين الفيديوهات القديمة بدقة تتراوح بين 240p و720p، ما يجعلها أكثر ملاءمة للمشاهدة على الأجهزة الحديثة، في حين لن تؤثر على الفيديوهات التي تم تحسين جودتها مسبقاً إلى 1080p أو أعلى.

وفي إطار التطويرات المستمرة، أعلنت يوتيوب عن تحسين تجربة المشاهدة على التلفزيون، بما في ذلك تصميم جديد للصفحة الرئيسية، وتحسينات في البحث، وإضافة رموز QR للمنتجات المعروضة في الفيديوهات، وزيادة حجم الصور المصغرة لدعم دقة 4K، مع اختبار إمكانية تحميل فيديوهات أكبر حجماً.

في سياق منفصل، أثار منشور مازح نشره تطبيق واتس آب على منصة X جدلاً واسعاً حول التشفير وخصوصية المستخدمين، بعد أن فسّر البعض عبارة “نراكم” الموجودة في المنشور على أنها تهديد محتمل لسرية المحادثات.

وأوضح المنشور، الذي حقق أكثر من 6.9 ملايين مشاهدة، أن التطبيق كان يقصد الدعابة بمخاطبة المستخدمين الذين ينهون رسائلهم بـ lol، لكنه أثار تساؤلات حول مدى التزام واتس آب بالتشفير الشامل.

وأشار مستخدمون إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية، حيث كتب أحدهم: “نراكم؟ كيف؟ ماذا عن التشفير الشامل؟”، وتساءل آخر: “إذن لا خصوصية على الإطلاق”، فيما علق ثالث ساخراً: “فكّ التشفير الشامل”.

وأكد واتس آب منذ عام 2016 اعتماد التشفير الشامل لجميع الرسائل والمكالمات والوسائط، بحيث يضمن أن المرسل والمتلقي فقط يمكنهما الوصول إلى محتوى الرسائل، دون أي قدرة للشركة نفسها أو أي طرف ثالث على الاطلاع عليها.

وأوضح التطبيق أن عبارة “نراكم” كانت مجازية للتعبير عن تفهمه للمستخدمين الذين يفضلون إنهاء رسائلهم بـ lol، مؤكداً أن رسائل المستخدمين تظل آمنة وسرية تماماً.

أثار المنشور موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات، حيث طالب البعض بشكل هزلي بإقالة مدير حسابات التواصل الاجتماعي لدى واتس آب، في حين شدد آخرون على أهمية التوعية بمبدأ التشفير الشامل وخصوصية البيانات.