ميزة خفيّة في «واتساب» يجهلها معظمنا!

يحتوي تطبيق “واتساب” الكثير من الأدوات والحيل التي قد لا يعرفها الكثير منّا، مع أنها تقدّم فوائد عديدة للمستخدمين.

ووفق مواقع مختصة بالشأن التقني، فإن “واتساب” يملك “أيقونة العلم” لحفظ الرسائل المؤقتة، وهي أداة مرتبطة برسائل المؤقتة التي تُحذف تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا، مثل 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا”.

وبحسب المعلومات، “تم تقديم هذه الميزة كوسيلة للحفاظ على خصوصية المحادثات ووقتها، وأصبحت شائعة بين المستخدمين الذين يقدرون السرية في اتصالاتهم”.

وبحسب تقرير لموقع “إنفوباي”، تتيح “أيقونة العلم”، وضع علامة على رسائل معينة لضمان عدم حذفها تلقائيًا، مما يضمن بقاءها في الدردشة، بينما تختفي بقية الرسائل كما هو مقرر، وتعد هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص في سياقات مثل محادثات العمل، أو في المحادثات الشخصية عندما تريد الحفاظ على رسالة ذات أهمية”.

ولتفعيل الرسائل المؤقتة، قال الموقع: “افتح الدردشة التي تريد استخدام “أيقونة العلم”، فيها، إما مع جهة اتصال فردية أو في مجموعة، ثم اضغط على اسم جهة الاتصال أو المجموعة في الجزء العلوي من الشاشة، بعد ذلك، قم بالتمرير لأسفل حتى تجد خيار “الرسائل المؤقتة” وحدده، واختر الفترة الزمنية المطلوبة: 24 ساعة، 7 أيام، أو 90 يومًاـ سيحدد هذا المدة التي ستظل فيها الرسائل مرئية قبل حذفها تلقائيًا”.

وأضاف: “بمجرد تفعيل الرسائل المؤقتة، ارجع إلى الدردشة وحدد الرسالة التي تريد الاحتفاظ بها تبعاً لهذه الخطوات: اضغط مع الاستمرار على النص أو الصورة أو الملف حتى يتم اختياره، بعد ذلك ستظهر قائمة في أعلى الشاشة تحتوي على خيارات مختلفة، اضغط على أيقونة العلم، وعند إكمال هذه العملية، ستُوضَع علامة على الرسالة، ولن تُحْذَف تلقائيًا، حتى بعد انتهاء الوقت المحدد للرسائل المؤقتة الأخرى”.

وبحسب الموقع، “في حال قررت الاحتفاظ برسالة عن طريق وضع علامة عليها، سيتلقى الأشخاص الآخرون في المحادثة إشعارًا يبلغهم بهذا الإجراء، حيث يضمن ذلك أن يكون المستخدمين جميعهم على دراية بالرسائل التي يُحْتَفَظ بها، مما يعزز الثقة بالتفاعل، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت لا توافق على بقاء الرسالة في الدردشة، فإن “واتساب” يسمح لك بتجاوز قرار الاحتفاظ بالرسالة التي وُضِعَت علامة عليها والسماح وحذفها بناءً على الوقت المحدد”.