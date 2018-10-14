ميزة “عدم الإرسال” قد تصبح متاحة قريباً على فيسبوك ماسنجر

حيث يأتي ذلك بعد مرور عدة أشهر على إعلان فيسبوك في أبريل الماضي، أنها ستقوم بإطلاق هذه الميزة للمستخدمين، وذلك بعد انتشار تقارير حول حذف الرسائل المرسلة من قبل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، إلى مستخدمين آخرين.

حيث يمكن للمستخدمين في الوقت الحالي حذف الرسائل من المحادثة، ولكنها ستظل متاحة في سجل الدردشة الخاص بالمستلم، وباستخدام ميزة “إلغاء الإرسال”، سيكون بإمكان المستخدمين حذفها من الدردشة نهائيا، من خلال النقر على خيار تعديل في تطبيق مسنجر.

من جهته قال متحدث باسم فيسبوك: