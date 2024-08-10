ميزة للذكاء الاصطناعي على تطبيق «واتساب»

بعد تقديم الميزة على منصات فيسبوك وانستغرام، تقوم شركة “ميتا”، مالكة تطبيق “واتساب”، بالعمل حاليًّا على إدخال تقنية “Meta AI” للذكاء الاصطناعي، في التطبيق.

ووفق ما نقلت مواقع مختصة بالشأن التقين، “تسمح الميزة الجديدة بالتبادل المباشر والفاعل للمعلومات أو الاستفسارات عبر الصوت، ما يسهل تجربة المستخدم”.

وبحسب موقع “آرم نيوز”، “تسهل إضافة ميزة “Meta AI”، داخل واتساب نقل المعلومات أو الاستفسارات مباشرة عبر الصوت، ما يسهل تجربة المستخدم، ويسهل المحادثات بينه وبين الذكاء الاصطناعي، كذلك ستعزز هذه الميزة القادمة، تجربة المستخدم من خلال إضافة إمكانيات أخرى مثل تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة، الأمر الذي يمكن أن يكون مفيدًا خاصة للأفراد الذين يعانون صعوبات في السمع، أو أولئك الذين يفضلون التواصل المرئي، بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستخدمون من تحديد كيفية إخراج النص وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية، ويتضمن ذلك خيارات مثل التحويل الكامل أو الموجز.

ووفق الموقع، “تتيح إضافة “Meta AI”، إلى “واتساب” أيضًا، تقديم إجابات متعمقة ومفصلة للأسئلة المعقدة أو المواقف التي تكون فيها المعلومات التفصيلية ضرورية، ويسمح الوضع المختصر لـ Meta AI، بتقديم إجابات موجزة ومباشرة، تلبي احتياجات المستخدمين الذين يفضلون التفاعلات السريعة والفاعلة من دون تفصيل غير ضروري، كما ويساعد هذا التخصيص الجديد المستخدمين على جعل تجربة الاتصال في واتساب أكثر طبيعية وشخصية في المستقبل، وتخصيص التفاعل حسب احتياجاتهم المحددة”.

وبحسب المعلومات، “ستسمح الترقية القادمة الجديدة بإنشاء صور مدعومة بالذكرا الاصطناعي، للمستخدمين، تمثل مظهرهم بدقة، ولفعل ذلك، يجب على المستخدمين التقاط عدة صور، كما أن المستخدمين سيحتفظون بالسيطرة الكاملة على هذه الميزة، إذ يمكنهم حذف الصور الخاصة بهم في أي وقت من خلال إعدادات Meta AI”.

يذكر أن شركة (Meta Platforms Inc)، أعلنت قبل أيام، أنها “تسعى إلى تأمين صفقات مع مشاهير هوليوود البارزين لاستخدام أصواتهم في مشاريع الذكاء الاصطناعي”.

ووفق وكالة “بلومبيرغ”، “فإن عملاق التكنولوجيا يعرض ملايين الدولارات على ممثلين مثل: “جودي دينش” و”أوكوافينا” و “كيجان مايكل كي” مقابل حقوق تسجيل واستخدام أصواتهم، وفقًا لتقرير وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية”.