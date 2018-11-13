ميسي الأقرب لإحراز لقب أكبر هداف في التاريخ

استمر الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيل الأهداف حيث أحرز هدفين في مباراة فريقه برشلونة ضد ريال بيتيس الأحد الماضي، ليرفع رصيده إلى 566 هدفا بقميص البلوغرانا.

هذا وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن ميسي تخطى النجم الألماني السابق غيرد مولر، الذي سجل 565 هدفا مع بايرن ميونيخ، وأصبح البرغوث ثاني أكثر هداف مع فريق واحد برصيد 566 هدفا.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الدولي الأرجنتيني يتطلع لأن يصبح أكبر هداف في التاريخ مع فريق واحد، وهو الرقم الذي يملكه الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي أحرز لسانتوس 643 هدفا بين العامين 1957 و1974.

في سياق متصل يتبقى لميسي 78 هدفا لإزاحة بيليه عن عرش أكبر هداف في التاريخ مع فريق واحد.