ميسي يحذّر لاعبي الأرجنتين: الأخطاء لا تُغتفر

أفادت تقارير إعلامية نقلها موقع يورو سبورت بأن قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي وجّه رسالة إلى زملائه في المنتخب، دعاهم فيها إلى ضرورة “تصحيح العديد من الأمور السلبية” التي ظهرت خلال مواجهة الرأس الأخضر في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ووفق التفاصيل، فإن منتخب الأرجنتين حقق فوزاً صعباً على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في مباراة احتضنها ملعب هارد روك في مدينة ميامي، وشهدت صعوبات واضحة رغم التقدم خلال مجريات اللقاء.

وأوضح ميسي في تصريحاته أن المنتخب لم ينجح في فرض سيطرته على المباراة بالشكل المطلوب، مشيراً إلى تكرار فقدان الكرة في فترات مهمة، إضافة إلى التراجع الدفاعي الذي منح المنافس فرصة العودة في النتيجة.

وأضاف أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تمنح أي أفضلية مسبقة لأي منتخب، مؤكداً أن الفوارق بين المنتخبات أصبحت ضئيلة، وأن أي استهانة بالمنافس قد تؤدي إلى نتائج صعبة.

وشدد ميسي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أعلى واستعادة للجاهزية البدنية والذهنية، مع ضرورة معالجة الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، رغم وجود بعض الجوانب الإيجابية في أداء الفريق.

وتستعد الأرجنتين لمواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من البطولة، في مباراة مرتقبة تجمع ليونيل ميسي بقائد منتخب مصر محمد صلاح، والمقرر إقامتها على ملعب مرسيدس بنز في 7 يوليو الجاري.

وفي سياق متصل، أدلى مدير منتخب مصر إبراهيم حسن بتصريحات قال فيها إن المواجهة المقبلة ليست أمام ميسي فقط، بل أمام منتخب كامل، داعياً اللاعبين إلى اللعب بثقة دون التركيز على الأسماء الكبيرة.

وأكد إبراهيم حسن في تصريحات لقناة محلية أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعمل على تجهيز اللاعبين نفسياً وفنياً، مشيراً إلى أن المنتخب يملك عناصر قادرة على مجاراة أي منافس.

وأضاف أن الجهاز الفني يركز على تحليل المنافسين بدقة، ومعالجة الإصابات، إلى جانب رفع الحالة المعنوية للاعبين بعد التأهل، موضحاً أن الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة دون ضغوط خارجية.

وأشار إلى أن منتخب مصر يضم 26 لاعباً قادرين على تقديم أداء قوي، داعياً إلى عدم الانشغال بالنجم الأرجنتيني ميسي والتركيز على الأداء الجماعي.

وتأتي هذه المواجهة في إطار دور الـ16 من كأس العالم 2026 وسط اهتمام عالمي كبير، خاصة مع اقتراب لقاء يجمع اثنين من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، ميسي ومحمد صلاح، في مباراة تُصنف ضمن أبرز مواجهات البطولة نظراً لقيمة المنتخبين والتاريخ الفردي للنجمين.