ميسي يشيد بـ «لامين يامال» ويكشف قراره بشأن مونديال 2026

أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلاعب برشلونة الشاب لامين يامال، مؤكدًا “أن الأخير يسير على خطاه في عالم كرة القدم”. وفي حديثه خلال استضافته في برنامج “كرة القدم ببساطة” الإسباني على يوتيوب، قال ميسي: “ما يقدمه لامين يامال وما يحققه أمر مثير للإعجاب، لقد ساهم في فوز منتخب إسبانيا بلقب اليورو، وهو لا يزال في السابعة عشرة من عمره، ويتطور بشكل مستمر”.

وأضاف ميسي: “يامال يمتلك أسلوبًا مميزًا سيتحسن مع مرور الوقت، تمامًا كما فعلت أنا في مسيرتي. هو بالفعل يمتلك صفات رائعة ويعتبر من أفضل لاعبي العالم في جيله”.

وفيما يتعلق بمشاركته في كأس العالم 2026، كشف ميسي عن “نيته اتخاذ قراره النهائي في العام 2025″، وقال: “سأحسم قراري النهائي بشأن المشاركة في مونديال 2026 هذا العام. سيكون من غير الصواب القول إنني لا أفكر في المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم”.

يُذكر أن “ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021 بعد انتهاء عقده، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان حيث لعب لموسمين قبل أن ينضم إلى إنتر ميامي الأميركي في صيف 2023”.