«ميسي» يعلّق بعد فوز برشلونة برباعية أمام ريال مدريد

علق “ليونيل ميسي” نجم إنتر ميامي، على فوز فريقه السابق برشلونة، برباعية نظيفة في “كلاسيكو الليغا” بكرة القدم أمام ريال مدريد، حيث حظي التعليق بإعجاب واسع لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ميسي، على صورة نشرها الحساب الرسمي لبرشلونة على “إنستغرام”، للثنائي روبرت ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي، وهما يحتفلان بالهدف الثاني في ملعب البرنابيو، باللغة الإسبانية 3 كلمات قائلا: “que hermosa victoria” ما معناه:”يا له من انتصار رائع”، وأرفق “ليو” بهذا التعليق، بعض الرموز التعبيرية للتصفيق إلى فريقه السابق.

هذا ويبقى “ميسي” البالغ 37 عاما، الهداف التاريخي لمواجهات الكلاسيكو، بتسجيله 26 هدفا بقميص “برشلونة” في شباك ريال مدريد، قبل رحيله عن العملاق الكتالوني في صيف 2021، وأصبح فوز “برشلونة” هو الأول ضد “ريال مدريد” بعد 4 مباريات لم يعرف خلالها طعم الفوز ضد الفريق الملكي”.

يذكر أن ميسي مع فريقه الحالي إنتر ميامي، يلعب الآن الأدوار النهائية من بطولة كأس الدوري الأمريكي، بعد أن حقق مسابقة درع المشجعين، لأول مرة في تاريخ الفريق الجنوبي.

📲 Leo Messi sous le post Instagram du FC Barcelone :



« Quelle belle victoire!! 👏👏 » pic.twitter.com/SUMjJ9sq6H — Barça News (@BarcaNewsFRA) October 27, 2024

هذا ومني فريق ريال مدريد بهزيمة ساحقة على أرضه وبين جماهيره على يد غريمه التقليدي برشلونة (0-4) في الكلاسيكو الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة 11 للدوري الإسباني.