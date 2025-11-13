ميسي يعود للهند بعد 14 عاماً.. باقات لقاء حصرية تصل إلى 150 ألف دولار!

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي، لزيارة الهند في ديسمبر المقبل ضمن جولة “الأسطورة في الهند 2025″، والتي تمثل أول زيارة له منذ 14 عاماً، بعد ظهوره الأخير في مباراة ودية بين الأرجنتين وفنزويلا عام 2011.

ومن المقرر أن تشمل الجولة ثلاث مدن رئيسية هي كولكاتا، مومباي، ونيودلهي، مع إمكانية إضافة مدينة رابعة لا تزال قيد التقييم. وتهدف الجولة إلى تقديم تجربة استثنائية للجماهير تجمع بين كرة القدم والثقافة والترفيه، وتكريم مسيرة ميسي كأسطورة عالمية.

وأعلن المنظمون عن مجموعة باقات مميزة تتيح للجماهير لقاء ميسي عن قرب، بأسعار متفاوتة. تأتي أبرز هذه الباقات:

باقة تجربة الأسطورة “GOAT Fan Experience” : بسعر نحو 120 ألف دولار للشخص الواحد، تشمل لقاءً خاصاً مع ميسي، صورة تذكارية، عشاء فاخر، الحصول على قميص موقع من اللاعب، جلسة خاصة يسدد فيها ركلات جزاء، ولقاءات مع نجوم بوليود.

باقة تجربة الأب والابن "Father & Son Experience": بسعر 150 ألف دولار، تتيح للأب والابن مقابلة ميسي معاً، الحصول على قميصين موقعين، جلسة تصوير، وحضور عشاء حصري.

كما تتوفر باقات بأسعار أقل تبدأ من حوالي 12 ألف دولار، تتيح حضور الفعاليات الرئيسية والتفاعل مع ميسي في مناطق جماهيرية مخصصة.

وتعد هذه الجولة لحظة مميزة في تاريخ كرة القدم الهندية، حيث لا يزور ميسي البلاد كلاعب فقط، بل كأسطورة عالمية ومرشد وسفير لرياضة كرة القدم، ليمنح الجماهير تجربة فريدة تمزج بين الأداء الرياضي والترفيه والتفاعل المباشر مع أسطورة كرة القدم.