«ميسي» يغيب عن مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي

أعلنت رابطة دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم غياب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عن المشاركة في مباراة كل النجوم، بعد 8 أيام من إصابة النجم الأرجنتيني في الكاحل التي تسببت في عدم استكماله لنهائي كأس كوبا أميركا.

وتم إدراج اسم ميسي ضمن اللاعبين غير الموجودين في تشكيلة كل نجوم الدوري الأميركي المؤلفة من لاعبي 18 فريقا لمباراة -الأربعاء المقبل- في كولومبوس بولاية أوهايو أمام أفضل مواهب الدوري المكسيكي.

وكانت المباراة ستكون الأولى للمهاجم ميسي مع تشكيلة كل النجوم، بعدما انضم قائد الأرجنتين (37 عاما) لإنتر ميامي في يوليو 2023 بعد مسيرة حافلة في أوروبا.