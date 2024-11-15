«ميسي» يفقد أعصابه خلال المواجهة بين الأرجنتين والباراغواي

فقد النجم ليونيل ميسي أعصابه، ودخل في نوبة غضب شديدة تجاه حكم مباراة منتخب الأرجنتين ونظيره باراغواي في إطار تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية، فجر اليوم الجمعة.



وحققت الباراغواي مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الأرجنتين بطل العالم 2022، بنتيجة 2-1.

وطالب ميسي بإنذار لاعبي باراغواي بسبب العنف الزائد في التدخلات الفردية وهو ما تعرض له خلال أكثر من لعبة في المباراة.

https://twitter.com/madrid_total2/status/1857238888953020884

وفي مشهد نادر ظهر ميسي وهو يوبخ حكم المباراة أندرسون داروكو ويوجه اتهامات له وهو يشير إليه بإصبعه الأمر الذي أثار جدلا واسعا، فقال ميسي للحكم وفقا للصحافة الأرجنتينية: “أنت جبان، ولا تعجبني قراراتكم داخل الملعب”.

https://twitter.com/fcbharrison/status/1857214674359537938

وأظهرت الإحصائيات أن ميسي لمس الكرة في مباراة باراغواي 67 مرة وقدم 41 تمريرة ناجحة من أصل 47 وصنع فرصتين وحصل على 5 أخطاء لصالحه.

وفاز ميسي بخمسة التحامات بدنية من أصل 7، كما أنه أرسل 3 كرات طولية صحيحة من أصل 6 تمريرات.

وتعرض قائد إنتر ميامي الأمريكي للعديد من التدخلات العنيفة في مباراة باراغواي وهو ما أصابه بالغضب الشديد.

وخسر منتخب الأرجنتين للمرة الأولى في 3 مباريات بتصفيات كأس العالم منذ نسخة 2018، كما أنه تعثر 3 مرات متتالية في تصفيات المونديال منذ عام 2017.

وتتصدر الأرجنتين بطلة كأس العالم الترتيب برصيد 22 نقطة من 11 مباراة وستستضيف بيرو صاحبة المركز التاسع الثلاثاء المقبل.

فيما تحتل باراغواي المركز السادس برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن الإكوادور التي حققت فوزا ساحقا على بوليفيا 4-0، وأوروغواي التي تستضيف كولومبيا صاحبة المركز الثاني اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، تعادلت البرازيل مع فنزويلا 1-1 لتحتل بطلة العالم خمس مرات المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وتتأهل أول ستة فرق في تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.