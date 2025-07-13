ميسي يقهر ناشفيل ويقود إنتر ميامي لفوزه الخامس في الدوري الأمريكي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS)، بتسجيله هدفين في شباك ناشفيل SC، ليقود فريقه إنتر ميامي إلى الفوز 2-1، منهياً بذلك سلسلة اللاهزيمة التي امتدت لـ15 مباراة متتالية لفريق ناشفيل.

وبهذا الانتصار، حقق إنتر ميامي فوزه الخامس على التوالي في الدوري، متقدماً إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، ويواصل المنافسة على درع المشجعين للموسم الثاني على التوالي.

دخل ميسي المباراة وهو أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يسجل أكثر من هدف في أربع مباريات متتالية، وواصل هذا الإنجاز بتسجيله هدفين جديدين:

الهدف الأول جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 17.

الهدف الثاني جاء في الدقيقة 62، مستغلاً خطأ من حارس ناشفيل.

في المقابل، سجل هاني مختار هدف التعادل لناشفيل مع بداية الشوط الثاني.

وبذلك، وصل ميسي إلى 16 هدفًا في 16 مباراة هذا الموسم في الدوري، متساويًا مع سام سوريدج مهاجم ناشفيل، الذي سجل 16 هدفًا في 21 مباراة، ليشتركا في صدارة قائمة الهدافين.

قال المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي: “لا أجد كلمات كافية لوصفه. إنه مذهل، ما يفعله لتحطيم الأرقام أمر لا يُصدق. إنه القائد الحقيقي، يرشدنا ويشرك جميع اللاعبين بطريقة واضحة. إنه يظهر لنا كيف نحافظ على هذا المستوى.”

وأضاف ماسكيرانو: “في الحقيقة، هي نعمة، على الأقل بالنسبة لي، أن أكون معه في هذه المرحلة من مسيرته.”