ميسي يقود «إنتر ميامي» لانتزاع صدارة الدوري الأمريكي

نجح فريق إنتر ميامي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تحقيق فوز ثمين على مضيفه كولومبوس كرو بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الأميركي لكرة القدم (القسم الشرقي)، لينتزع صدارة الترتيب مؤقتاً.

وأُقيم اللقاء مساء السبت على ملعب “هنتنغتون بنك” وسط حضور جماهيري ضخم بلغ 60,614 مشجعاً، في رقم قياسي يعكس الحضور الكبير لمتابعة ميسي على الأراضي الأميركية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب بنيامين كريماشي في الدقيقة 30، ليمنح فريقه فوزاً مهماً أمام خصم لم يتعرض لأي خسارة منذ انطلاق الموسم.

وبهذا الانتصار، “رفع إنتر ميامي رصيده إلى 18 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على كولومبوس كرو الذي تراجع إلى المركز الثاني. ويُذكر أن إنتر ميامي خاض حتى الآن 8 مباريات من أصل 9 في القسم الشرقي الذي يضم 15 فريقاً”.