«ميسي» يقود إنتر ميامي للفوز في الدوري الأمريكي

في أول مباراة له بعد تعافيه من الإصابة، نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفين ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على فيلادلفيا يونيون 3-1، فجر اليوم الأحد، في الدوري الأميركي للمحترفين.

وسجل فيلادلفيا يونيون في الدقيقة الثانية عبر المهاجم الدنماركي ميكايل يوهري بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة، لكن ميسي رد بقوة وبثنائية في 4 دقائق.

وأدرك المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً التعادل في الدقيقة 26، إثر تمريرة من زميله السابق في برشلونة الإسباني المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز خارج المنطقة، فتلاعب بأحد المدافعين وتوغل داخلها، قبل أن يتابعها بيمناه زاحفة على يمين الحارس أندرو ريك، ومنح التقدم لفريقه إثر تمريرة من زميله السابق الآخر في النادي الكاتالوني المدافع الإسباني جوردي ألبا داخل المنطقة، فتابعها زاحفة بيسراه على يسار الحارس ريك (30).

وقال ميسي: الحقيقة أنني متعب بعض الشيء، الحرارة والرطوبة في ميامي لا تساعدانني أيضاً، لكنني أردت حقاً العودة، لقد كنت بعيداً عن الملعب لفترة طويلة».

وأضاف: خلال العام لم نكن محظوظين حقاً بسبب الإصابات، ولم نكن في أفضل حالاتنا أبداً، اليوم نحن في المركز الأول بفارق كبير عن جدارة، ومع قليل من الحظ، سننهي الموسم في القمة». وقال ميسي، الذي تأهل بالفعل للمباريات الفاصلة مع فريقه: «ماذا سيحدث بعد ذلك؟».

ولم يشارك ميسي في أي مباراة منذ تعرضه لإصابة في الكاحل في نهائي كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) أمام كولومبيا في يوليو/تموز الماضي.

وخلال فترة غياب ميسي فاز إنتر ميامي 8 مرات خلال 10 مباريات خاضها، وحجز مقعده في الدور الفاصل.

وعزز إنتر ميامي صدارته للمنطقة الشرقية بفوزه الخامس توالياً والتاسع عشر في 28 مباراة بالدوري حتى الآن، حيث يتفوق بفارق 10 نقاط على مطارده المباشر سينسيناتي.