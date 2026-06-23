ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا ويعتلي عرش هدافي كأس العالم تاريخيًا

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة فصول جديدة من التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب بلاده إلى فوز ثمين على النمسا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات المجموعة العاشرة، ليضمن “التانغو” رسميًا التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وشهد اللقاء أفضلية أرجنتينية واضحة على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص، حيث فرض أبطال العالم إيقاعهم منذ الدقائق الأولى، في مواجهة حاول خلالها المنتخب النمساوي الاعتماد على التنظيم الدفاعي والمرتدات السريعة للحد من خطورة كتيبة المدرب الأرجنتيني.

وفي الوقت الذي بدت فيه المباراة متجهة نحو التعقيد أمام صلابة الدفاع النمساوي، ظهر ليونيل ميسي في الموعد مجددًا، ليمنح منتخب بلاده التقدم بهدف أول أشعل مدرجات الجماهير الأرجنتينية، قبل أن يعود القائد ذاته ليؤكد التفوق بتسجيل الهدف الثاني، منهياً آمال النمسا في العودة إلى أجواء اللقاء.

ولم يكن الفوز هو المكسب الوحيد للأرجنتين في هذه المواجهة، إذ حملت المباراة إنجازًا تاريخيًا جديدًا لميسي، الذي رفع رصيده إلى 18 هدفًا في نهائيات كأس العالم، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة، متجاوزًا جميع الأسماء التي تعاقبت على سجل الهدافين عبر تاريخ المونديال.

ويؤكد هذا الرقم الاستثنائي استمرار ميسي في صناعة التاريخ رغم تقدمه في العمر، حيث يواصل قائد الأرجنتين تقديم مستويات حاسمة في أكبر المحافل الكروية، معززًا مكانته كأحد أعظم اللاعبين الذين عرفتهم كرة القدم على مر العصور.

وبهذا الانتصار، رفعت الأرجنتين رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين، لتضمن بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية مبكرًا، فيما تعقدت مهمة النمسا في سباق التأهل، لتبقى المنافسة مفتوحة على البطاقة الثانية في المجموعة.

ومع اقتراب الأدوار الحاسمة، تبدو الأرجنتين مرشحة بقوة لمواصلة مشوارها في البطولة، خاصة في ظل تألق ميسي الذي لا يزال يقدم الإضافة الفنية والتهديفية لمنتخب بلاده، مؤكدًا أن أسطورته لم تصل إلى نهايتها بعد.