ميسي يوجه رسالته الأولى بعد الخسارة.. ولامين جمال يكشف ما قاله له

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة عاطفية إلى جماهير بلاده عقب خسارة منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، في مباراة أسدلت الستار عمليًا على مسيرته التاريخية في البطولة العالمية.

ونشر ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، ظهر خلالها مرتديًا الميدالية الفضية، معربًا عن حزنه الكبير بعد فقدان اللقب، لكنه أكد احتفاظه بالذكريات الجميلة التي رافقت رحلة المنتخب خلال السنوات الماضية.

وقال ميسي: “الألم كبير جدًا، وسيحتاج هذا الجرح وقتًا طويلًا كي يلتئم، لكنني، في الوقت نفسه، سأحتفظ بكل ما هو جميل، بتلك المباريات التي قلبنا فيها الطاولة بعدما قدمنا كل ما لدينا، والتي ستبقى خالدة في الذاكرة للأبد”.

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني أن الدعم الجماهيري والعمل الجماعي ساهما في عودة الفريق مجددًا إلى مصاف أفضل المنتخبات في العالم، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ستبقى مصدر فخر.

في السياق، كشف نجم منتخب إسبانيا لامين جمال عن الكلمات التي تلقاها من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عقب المواجهة التاريخية التي جمعت المنتخبين في نهائي كأس العالم 2026، في لحظة وصفها اللاعب الشاب بأنها واحدة من أغلى ذكرياته في مسيرته الكروية.

واستضاف ملعب “ميتلايف” في الولايات المتحدة المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا، حيث نجح المنتخب الإسباني في حسم اللقب بعد الفوز بهدف دون رد، ليضيف بطولة العالم إلى سجله.

وعقب صافرة النهاية، شهد الملعب مشهدًا مؤثرًا جمع لامين جمال وليونيل ميسي، بعدما تبادل اللاعبان العناق وسط أجواء امتزجت فيها فرحة التتويج الإسبانية وحسرة خسارة اللقب بالنسبة لقائد الأرجنتين.

وقال لامين جمال، في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” الإنجليزية، إن مواجهة ميسي كانت لحظة استثنائية، مؤكدًا مكانة قائد الأرجنتين التاريخية في كرة القدم.

وأضاف نجم منتخب إسبانيا: “ميسي أعظم لاعب في التاريخ، وهو شخص لطالما اعتبرته قدوة، لذلك رغبت في إظهار احترامي له بعد المباراة”.

وكشف لامين جمال تفاصيل الحديث الذي دار بينهما قائلًا: “أخبرني بأن أواصل مسيرتي وأن المستقبل لجيلنا، هذه الكلمات مثل الميدالية الذهبية التي أرتديها في قيمتها، إنها تساويها”.

وتابع اللاعب الإسباني الشاب: “إذا أخبرني أحدهم قبل بضع سنوات أنني سأكون هنا لأرفع كأس العالم بعد اللعب ضد ليونيل ميسي، لكنت ظننته مجنونًا”.

وشهدت نهاية المباراة لحظة مؤثرة عندما توجه لامين جمال نحو ميسي واحتضنه بحرارة، في مشهد عكس الاحترام المتبادل بين لاعب صنع تاريخ كرة القدم وآخر يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز نجوم الجيل الجديد.

ويأتي تصريح لامين جمال بعد بطولة استثنائية قدمها مع منتخب إسبانيا، حيث أصبح أحد أبرز الوجوه الشابة في كرة القدم العالمية، بينما يواصل ميسي ترسيخ مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

هذا ويُعد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أحد أكثر اللاعبين تتويجًا وتأثيرًا في تاريخ كرة القدم، بعدما حقق العديد من الألقاب الكبرى على مستوى الأندية والمنتخب، من بينها كأس العالم 2022.

أما لامين جمال، فقد برز سريعًا كأحد المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وأصبح من أصغر اللاعبين الذين تركوا بصمة في البطولات الكبرى.

وكانت كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن تفاصيل مؤثرة سبقت نهائي كأس العالم 2026 بين منتخب الأرجنتين ونظيره الإسباني، موضحة حقيقة الأجواء داخل غرفة تبديل الملابس قبل المواجهة الحاسمة، وما دار بين قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملائه.

وبحسب الإعلامية الأرجنتينية يانينا لاتوري، فإن ميسي أبلغ لاعبي منتخب الأرجنتين قبل المباراة النهائية أن مواجهة إسبانيا ستكون الأخيرة له بقميص المنتخب الوطني، في رسالة حملت طابع الوداع وأثرت بشكل كبير في زملائه.

وأوضحت لاتوري أن إعلان ميسي تسبب في لحظات عاطفية داخل غرفة الملابس، حيث ظهر عدد من اللاعبين متأثرين قبل دقائق من دخول أرض الملعب، من بينهم إنزو فرنانديز وليساندرو مارتينيز، في مشاهد انتشرت لاحقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقبل مغادرة اللاعبين غرفة الملابس لخوض النهائي، وجه ميسي رسالة قصيرة إلى زملائه دعاهم خلالها إلى التركيز والابتعاد عن المشاعر، قائلًا: “هدوء يا شباب… أهم شيء أن نبقى هادئين. لننس كل شيء، ولنفكر فقط في اللعب”.

وأثارت هذه العبارة جدلًا واسعًا بين الجماهير، خاصة عبارة “لننس كل شيء”، إذ اعتقد البعض أنها تشير إلى وجود أزمة داخل صفوف المنتخب الأرجنتيني قبل المباراة، إلا أن التقارير أكدت أن المقصود كان تجاوز لحظة التأثر العاطفي والتركيز على المواجهة.

وتزامنت هذه الأجواء مع رسالة نشرها ميسي قبل ساعات من النهائي، حملت إشارات واضحة إلى أهمية اللحظة، حيث أكد أن هذا الجيل صنع تاريخًا سيبقى في الذاكرة بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ووفقًا للتقارير الأرجنتينية، فإن كلمات ميسي قبل النهائي عززت الاعتقاد بأن المباراة أمام إسبانيا كانت المحطة الأخيرة في مسيرته الدولية مع منتخب “التانغو”، بعد سنوات طويلة قاد خلالها الفريق وحقق معه أبرز إنجازاته.