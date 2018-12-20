ميغان ماركل تفتح حسابها على “انستغرام” بعد إغلاقه بأوامر ملكية!

كما يشمل حساب ميغان صوراً لكلبيها وأحدهما يرتدي سترة رائعة عليها علم المملكة المُتحدة، وصورةً لها بينما تستمتع بأمسيتها بصحبة صديقتها المقرّبة بريانكا تشوبرا، وأيضاً لقطات من الكواليس مع زملائها من فريق عمل حلقات Suits، كما كانت تنشر بانتظام أقوالاً مقتبسة إيجابية.

وفي غضون دقائق قليلة أُغلق الحساب مُجدّداً، وعلّق مصدر ملكي بأنّ ما حدث كان «مشكلة تقنية».

وتستعِدّ الدوقة في الوقت الحالي للاستمتاع باحتفالات عيد الميلاد لأوّل مرّة كفردٍ رسمي من أفراد العائلة الملكية، وستقضي اليوم في ساندرينغهام بصحبة زوجها، وأخيه الأمير ويليام والدوقة كايت ميدلتون. وتعتبر احتفالات هذا العام ذات طابع خاص بالنسبة للعائلة المالكة؛ حيث إنّه أوّل عيد ميلاد بالنسبة للأمير لويس، الابن الثالث للأمير ويليام، كما أنّه أوّل احتفال لميغان ماركل، التي تنتظر طفلها الأوّل من الأمير هاري.