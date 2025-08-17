ميلانيا ترامب تبعث برسالة إلى بوتين.. والسبب إنساني!

بعثت السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، برسالة شخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثارت فيها قضية اختطاف الأطفال الأوكرانيين في روسيا، حسب ما أكده مسؤولان في البيت الأبيض لوكالة “رويترز”.

ووفقًا للمسؤولين، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليم الرسالة بنفسه إلى بوتين خلال قمة جمعتهما الجمعة في قاعدة عسكرية بمدينة أنكوريدج بولاية ألاسكا. ولم ترافق ميلانيا، المولودة في سلوفينيا، زوجها في هذه الزيارة.

ورغم أن فحوى الرسالة لم يُكشف بالكامل، أوضح المصدران أنها تضمنت دعوة للانتباه إلى محنة الأطفال المتضررين من الحرب في أوكرانيا، خاصة أولئك الذين تم نقلهم قسرًا إلى روسيا أو مناطق خاضعة لسيطرتها.

وتعد هذه المرة الأولى التي يُكشف فيها عن مثل هذه المبادرة من السيدة الأمريكية الأولى، والتي وصفها وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بأنها “عمل إنساني حقيقي”، معبرًا عن شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسيدة ميلانيا ترامب خلال اتصال أجراه مع الرئيس ترامب يوم السبت.

وتشكل قضية الأطفال الأوكرانيين محورًا حساسًا في النزاع المستمر، إذ تتهم كييف موسكو باختطاف عشرات الآلاف من الأطفال من دون موافقة أهاليهم، واصفة هذه الأفعال بأنها “جريمة حرب” تندرج ضمن بنود معاهدة الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

في المقابل، تزعم روسيا أنها تسعى إلى حماية هؤلاء الأطفال من أهوال الحرب. إلا أن تقارير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تؤكد أن روسيا تسببت في معاناة ملايين الأطفال الأوكرانيين منذ غزوها الشامل للبلاد في عام 2022.

ورغم المحادثات التي استمرت قرابة ثلاث ساعات بين ترامب وبوتين، لم تُسفر القمة عن اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.