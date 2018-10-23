ليبيا

ميلانيزي: نُعول على مشاركة أمريكية وروسية فعالة في قمة باليرمو

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 أكتوبر 2018 - 15:04
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ميلانيزي
ميلانيزي: “لدينا ثقة كبيرة بمؤتمر باليرمو من أجل ليبيا، وكذلك بمشاركة فاعلة من جانب روسيا والولايات المتحدة”. [إنترنت]
أعلن وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أن إيطاليا تعتمد على مشاركة فاعلة من جانب الإتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في قمة باليرمو عن ليبيا.

حيث قال الوزير ميلانيزي:

“لدينا ثقة كبيرة بمؤتمر باليرمو من أجل ليبيا، وكذلك بمشاركة فاعلة من جانب روسيا والولايات المتحدة”.

هذا وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، قد قال في تصريحات له أمس الاثنين سنكون أن إيطاليا ستكون شمولية للغاية في مؤتمر باليرمو، حيث دعت جميع الجهات الفاعلة الرئيسية على الساحة الليبية، موضحا أن إيطاليا بالتعاون مع آخرين، تقدم طاولة للحوار، وفرصة للمواجهة.

وتستعد إيطاليا لتنظيم مؤتمر دولي في نوفمبر المقبل يجمع الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد السياسي من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة التي حلت بالبلاد منذ سنوات، حيث تسعى إيطاليا إلى حضور دولي واسع لهذا المؤتمر .

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