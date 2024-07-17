«ميلوني» تؤكد أهمية ليبيا في معالجة أزمة الهجرة جنوب أوروبا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، خلال مشاركتها في منتدى الهجرة المنعقد في طرابلس، على أهمية ليبيا في معالجة أزمة الهجرة في منطقة جنوب أوروبا.

وأوضحت ميلوني، خلال كلمتها، أن ليبيا من ضمن الأولويات لدول جنوب أوروبا في مجال التدريب وتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أنه لا يمكن حل أزمة الهجرة إلا من خلال معالجة جذورها في دول المصدر.

وشددت على ضرورة أن نعمل سويا بالتزامن لمعالجة ملف الهجرة وأن نتشارك الآليات بين الدول المعنية.

وأكدت أننا نعمل على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، ولابد من التصدي للتهريب والمهربين والمتاجرين بالبشر، خاصة لأن مهربي البشر باتوا أشخاصا أكثر نفوذا وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، وشددت علي ضرورة التركيز على مكافحة شبكات التهريب، وهو ما نحاول أن نفعله خلال السنوات الأخيرة.

وقالت إن الحكومة الإيطالية تقوم بأعمال على عدة جوانب، منها أعمال داخل البحر بمساندة شركاء من عدة دول ضمنهم دول المنطقة والجوار، مشيرة إلي أنه لا يمكن حل مشكلة الهجرة إلا إذا توجهت لجذورها ودول المصدر، ويجب ألا يتم طرد أشخاص وفرض الهجرة عليهم.

وأضافت أن فريقيا مصدر طاقة متميز، ويمكنها تصديرها، وهنا علينا تركيز جهودنا على تقوية تعاوننا وفق استراتيجية بعيدة المدى.