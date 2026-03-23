تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات قوية لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اعتبرت فيها أن أوروبا لن تتحمل تبعات قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة على سيادة الدول الأوروبية وعدم تدخل إيطاليا في النزاعات الأمريكية مع إيران.

وقالت ميلوني: “عليك أن تفهم أنك رئيس أمريكا فقط، وليس إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا. لن يكون لك أي قرار على سيادة هذه الدول”.

وأضافت: “مضيق هرمز أصبح غير آمن بسبب حربك مع الإيرانيين. لن ندخل معك ضدهم، وأنت ملزم أمام العالم بإعادته آمنًا لعبور سفن النفط كما كان في السابق”.

وتابعت ميلوني: “أوروبا لن تتحمل مسؤولية قراراتك، سواء كانت خاطئة أو صحيحة. وإيطاليا ترفض أن تكون جزءًا من هذه الحرب التي لن نجني منها إلا الشر”.

أليس فايدل: السلام في أوروبا مستحيل من دون روسيا

أكدت أليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكا الصربية، أن السلام والاستقرار طويل الأمد في أوروبا لا يمكن تحقيقه دون مشاركة روسيا، مشيرة إلى أن العقوبات الغربية والتصعيد ضد موسكو ألحقت الضرر بالجميع.

وقالت فايدل: “بدون مشاركة روسيا، لن يسود السلام في أوروبا. هذه هي الحقيقة المُرّة التي أخفاها الغرب طوال أربع سنوات. روسيا دولة أوروبية، والحوار، وشراكات الطاقة، والعلاقات الطيبة مع الدول العظمى أمور بالغة الأهمية للصمود والبقاء”.

وأضافت أن النهج الحالي للعلاقات مع موسكو خاطئ، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية الحالية تتبع مسارًا بعيدًا عن تحقيق السلام. وأوضحت: “نحن، كحزب البديل من أجل ألمانيا، نريد علاقات متناغمة مع جيراننا وشركائنا الأوروبيين. وهذا تحديدا ما ندافع عنه”.

يُذكر أن فايدل كررت موقفها في فبراير الماضي، مؤكدة أن السلام في أوروبا لن يتحقق إلا بالشراكة مع روسيا، وانتقدت بشدة سياسة الحكومة الألمانية الحالية تجاه موسكو وأوكرانيا.