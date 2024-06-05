ميلوني : تراجع عدد المهاجرين من ليبيا وتونس بنسبة 60 بالمئة

أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية آكي، عللت ميلوني هذا التراجع “بفضل علاقات التعاون مع دول شمال أفريقيا، تونس وليبيا في المقدمة”.

وتحاول إيطاليا ضخ مزيد من الاستثمارات، للحد من موجة الهجرة غير الشرعية، وفي هذا الخصوص تزور ميلوني اليوم الأربعاء، ألبانيا، لتفقد بناء مركزين لاستقبال المهاجرين بتمويل من روما، في إطار اتفاقية هي الأولى من نوعها مع دولة أوروبية غير عضوة في الاتحاد، لاستقبال مهاجرين غير نظاميين يجرى إنقاذهم أمام السواحل الإيطالية.

وتفيد أحدث أرقام رسمية إيطالية بتراج غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من شرق ليبيا، بمغادرة 203، فقط في الفترة ما بين 1 يناير و29 مايو الماضي.

وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية، 25 ألفا و344 وافدا من الطريق التونسي، و21 ألفا و561 من الطريق الليبي، في الفترة بين 1 يناير و28 مايو 2023، لكن وصل منذ بداية العام 8761 مهاجرا من تونس (-65%) و10700 شخص من ليبيا (-50%).

وخلال زيارة إلى ليبيا مايو الماضي، أكدت ميلوني أن “التعاون مع ليبيا في مجال مكافحة تدفقات الهجرة غير القانونية سيبقى أمرا أساسيا”.