ميلوني ترد على ترامب: لم أشعر بخيبة أمل

في تصعيد سياسي لافت يعكس تباينًا في المواقف بين ضفتي الأطلسي، ردّت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على الانتقادات الحادة التي وجهها إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها لم تشعر بخيبة أمل من تصريحاته، بل كانت تتوقعها في سياق الخلاف القائم.

وجاءت تصريحات ميلوني على هامش معرض للأثاث في مدينة ميلانو، حيث علّقت على الجدل الذي اندلع عقب انتقادات ترامب لمواقفها المتعلقة ببابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، والتي وصفتها بأنها “غير مقبولة”.

وكان ترامب قد صعّد لهجته باتجاه ميلوني، متهمًا إياها بعدم امتلاك الشجاعة الكافية، ومعلنًا أنه شعر “بصدمة” من مواقفها، مشيرًا إلى أنها “لم تعد الشخص نفسه” في إشارة إلى تغير في نهجها السياسي.

وفي رد مباشر حمل رسائل سياسية واضحة، قالت ميلوني إن التعبير عن الرأي هو جوهر الشجاعة، موضحة أن الاختلاف لا يلغي الصداقة أو التعاون بين الدول.

وأضافت أن “الشجاعة تعني قول الرأي حتى عند الاختلاف، وأن الصداقة الحقيقية تتجلى في القدرة على التعبير عن المواقف بصراحة حتى مع وجود تباين”.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن هذا الخلاف لا يمس دعمها الثابت للوحدة الغربية، ولا يؤثر على العلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة، مشددة على أنها شخصية معتادة على التعبير عن مواقفها بوضوح.

كما أوضحت أنها لم تجرِ أي اتصال حديث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة إلى استمرار الفتور السياسي بين الجانبين.

ويأتي هذا التوتر في وقت تلعب فيه جورجيا ميلوني دورًا بارزًا داخل المشهد الأوروبي منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في أكتوبر 2022، حيث تُعرف بقربها السياسي السابق من ترامب، وسعيها إلى الموازنة بين المواقف الأوروبية والأمريكية في ملفات دولية حساسة.

ويرى مراقبون أن هذا الخلاف العلني يعكس اختبارًا جديدًا للعلاقات بين زعيميْن كان يُنظر إليهما سابقًا على أنهما ضمن معسكر سياسي متقارب، وسط تحولات متسارعة في المشهدين الأوروبي والأمريكي.