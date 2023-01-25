«ميلوني» تزور ليبيا على رأس وفد حكومي

تعتزم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، زيارة ليبيا، السبت المقبل، على رأس وفد يضم وزيري الخارجية أنطونيو تاياني والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، بحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصادر قوله، أن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية “تشمل عدة توقفات ولقاءات مؤسسية مختلفة مع القادة الليبيين”.

وفي نفس اليوم، يمكن توقيع اتفاقيات نفطية جديدة بين “إيني” والمؤسسة الوطنية للنفط، وفقاً لوكالة “نوفا”.

في غضون ذلك، أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا “أمر حاسم” بالنسبة لبلاده.

وقال تاياني، حول المبادرات الدبلوماسية الإيطالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السياسي في البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، إن “تحقيق الاستقرار في ليبيا أمر حاسم بالنسبة لإيطاليا وهو محور محادثاتنا مع جميع الجهات الفاعلة التي تمارس نفوذاً على ذلك البلد”.

وتابع تاياتي: “يجب أن نبذل قصارى جهدنا للسماح بإجراء الانتخابات بحلول عام 2023 تماشيا مع وساطة الأمم المتحدة التي تدعمها إيطاليا بقوة”.