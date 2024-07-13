«ميلوني» تشارك في مؤتمر حول الهجرة بطرابلس

تصل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى العاصمة طرابلس، يوم الأربعاء القادم، للمشاركة في منتدى الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن وثيقة من 12 صفحة باللغة العربية، حددت السلطة التنفيذية في شمال إفريقيا لنفسها هدف ضمان التنسيق المتكامل تحت رعاية واحدة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد للمهاجرين.

وتنظم حكومة الوحدة الوطنية، يوم 17 يوليو الجاري، المؤتمر حول مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويرافق ميلوني أيضًا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي.

وكانت رئيسة الوزراء قد توجهت في مهمة إلى طرابلس وبنغازي في 7 مايو الماضي، حيث التقت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وخليفة حفتر.