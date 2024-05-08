 ميلوني: ليبيا تمثل سوق مهم جداً للشركات الإيطالية

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عقب لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن “ليبيا تمثل سوق مهم جداً للشركات الإيطالية”، مشيرة إلى “الارتفاع المتزايد والملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين”.

وكانت ميلوني وصلت أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى طرابلس، رافقها فيها وزراء الصحة، والجامعات والبحث العلمي، والرياضة والشباب في الحكومة الإيطالية.

ووصف الدبيبة، محادثاته مع “ميلوني” بالمثمرة، وقال إن “المحادثات تناولت تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين وشهدت التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والرياضة والشباب”.