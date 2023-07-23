“ميلوني”: مهربو البشر يزعزعون استقرار أوروبا

أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إطلاق مبادرة بين أوروبا ودول المتوسط حول ملف الهجرة غير النظامية.

ميلوني وخلال كلمتها في افتتاح المؤتمر قالت إنّ مهربو الهجرة غير النظامية، يزعزعون استقرار الدول الأوربية ومؤسساتها، وأنّه يجب تعديل تشريعات الهجرة.

وأردفت ميلوني: “علينا تعقب متاجري البشر الذين يحققون الأرباح على حساب الفقراء، و ع لينا تكثيف الجهود لكبح تدفقات الهجرة، ومعالجة المسألة من جذورها”.

وأضافت ميلوني أنّ تعزيز التعاون الأمني بين دول المتوسط سيساهم في ردع مهربي البشر وتقليل تدفقات المهاجرين، وأنّه لا بد من إطلاق مشاريع تنموية على ضفاف المتوسط بما فيها البنية التحتية والعمل والخدمات.