ميلوني: نثمّن مشاركة المنفي في القمة الإفريقية

تلقّى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رسالة شكر من رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، عبّرت فيها عن تقديرها لمشاركته في القمة الإيطالية الإفريقية الثانية.

وأوضحت ميلوني في رسالتها أن مشاركة المنفي في أعمال القمة التي انعقدت في فبراير الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا شكّلت إضافة مهمة، وأسهمت في تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الإفريقية وإيطاليا.

ويأتي هذا التواصل في إطار العلاقات المتنامية بين ليبيا وإيطاليا، في ظل حرص الجانبين على تعزيز التنسيق السياسي والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ملفات التنمية والاستقرار الإقليمي.

وتُعد القمة الإيطالية الإفريقية منصة لتعزيز الشراكات بين روما ودول القارة الإفريقية، مع تركيز على ملفات الاقتصاد والطاقة والهجرة، إلى جانب دعم الاستقرار في المنطقة.

وتحظى ليبيا بموقع مهم في هذا السياق، نظراً لدورها الجغرافي والسياسي في منطقة البحر المتوسط، ما يجعل مشاركتها في مثل هذه الفعاليات محط اهتمام أوروبي متزايد.