ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة روسية محملة بـ 100 ألف طن من الحبوب

استقبل ميناء الإسكندرية اليوم السبت، سفينة نقل عملاقة محملة بـ 100 ألف طن قادمة من روسيا.

وحسب مصادر مطلعة، فان السفينة ترفع علم بنما ويصل طولها إلى 250 مترا بعرض 44 مترا وعمق يصل إلى حوالي 14 مترا.

وقامت شركة إفريقيا للصوامع بالعمل على تفريغ حمولة السفينة، والتي كانت تحمل 100 ألف طن من القمح الروسي لصالح عدة شركات مصرية.

قامت هيئة ميناء الإسكندرية بعدة مشروعات ضخمة لتكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران بأعماق تصل إلى 20م تقريبا لتستوعب مثل هذا الطراز من السفن.

كما تم العمل على صيانة وتطوير الأرصفة بمينائي الإسكندرية والدخيلة بالإضافة إلى ما يتم إنشاؤه حاليا من أرصفة ومحطات تخصصية على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية والموافقة مع الاشتراطات البيئة الدولية فضلا عن تحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات وزوارق إرشاد وحماية البيئة.