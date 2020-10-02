ميناء الزويتينة يستعد لتصدير 3,8 مليون برميل نفط خلال الشهر الجاري

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، بأنه من المقرر تصدير 3.8 مليون برميل من الخام على خمس ناقلات من مرفأ الزويتينة الليبي لتصدير النفط خلال أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المصادر قولها، إنه من المقرر أن تحمل 3 ناقلات شحنات حجم الواحدة 600 ألف برميل وستحمل اثنتان شحنتين حجم الواحدة مليون برميل.

وأفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصدر بقطاع النفط الليبي، أمس الخميس، بأن إنتاج البلاد النفطي زاد إلى 270 ألف برميل يوميا.

يأتي ذلك في حين، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تتوقع زيادة الإنتاج إلى 260 ألف برميل يوميا هذا الأسبوع.

وألقت الأنباء عن زيادة الإنتاج بظلالها على الأسعار، إذ ترزح السوق تحت وطأة قتامة توقعات الطلب في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويزداد نشاط التصدير بثلاثة مرافئ نفطية هي الحريقة والزويتينة والبريقة.

ويفيد برنامج تحميل اطلعت عليه “رويترز” بأنه من المتوقع تصدير 3 شحنات حجم الواحدة منها 600 ألف برميل من البريقة في أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وكيل شحن محلي قوله، إنه من المتوقع تحميل 3 ناقلات بخام أبو الطفل في الزويتينة على مدار الأيام العشرة المقبلة لصالح شركة النفط النمساوية أو.إم.في وشركة التكرير الإسبانية ريبسول وشركة التكرير الإيطالية ساراس.

وفي الحريقة، حملت يونيبك، وهي الذراع التجارية لسينوبك الصينية، بالفعل مليوني برميل من خام مسلة والسرير على الناقلتين دلتا هيلاس ومارلين شيكوكو.

وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن الناقلتين كلتيهما تعلنان توجههما إلى سنغافورة.

وقالت أجوكو، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأربعاء، إن تحميل ناقلة بالنفط في الميناء سيسمح لها بإيصال مصفاة نفط طبرق إلى كامل طاقتها البالغة 20 ألف برميل يوميا.

وتفيد بيانات رفينيتيف بأن ناقلة النفط منيرفا إليونورا راسية بالسدرة منذ 10 سبتمبر الماضي.

وقال متعاملون ووكلاء شحن إنه عند استئناف الميناء النشاط، فمن المتوقع أن يكون أول ميناء يجري منه تحميل شحنة لصالح شركة هيس الأمريكية، وهي من المساهمين في شركة الواحة النفطية الليبية.