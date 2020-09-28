ميناء السدرة النفطي يستعد لتصدير 750 ألف برميل

أفادت مصادر صحفية، بأن ميناء السدرة النفطي يستعد هذه الأيام لتصدير شحنة من النفط الخام تُقدر بنحو 750 ألف برميل.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية بطرابلس عن المصادر قولها، إن إحدى الناقلات النفطية تقوم حاليًا بشحن 750 ألف برميل من النفط الخام من الميناء.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، بأن المؤسسة الوطنية للنفط قادرة على استئناف التصدير سريعا، مشيرة إلى أن ناقلتين ستصلان ميناء الحريقة النفطي يوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مجموعة غولدمان ساكس قولها، إن إنتاج ليبيا سيرتفع إلى 550 ألف برميل يوميًا بنهاية العام.

وأكدت قدرةَ المؤسسة الوطنية للنفط على استئناف الصادرات سريعا لتوفر مخزونات كبيرة لديها في الموانئ النفطية.

وقدّر محللو الوكالة أن يصل الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا بين أكتوبر وديسمبر المقبلين، وهو ما سيمثل ضغطا على أسعار النفط إذا ما استمرت الهدنة بين خليفة حفتر وحكومة السراج المعترف بها دوليا، بحسب الوكالة.