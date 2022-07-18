ميناء بنغازي.. النيابة العامّة تعثر على ملايين من الأقراص المخدّرة

أعلن مكتب النائب العام ضبط 7 ملايين 500 ألف قرص يحتوي على مادة بريجابالين التي تُسبِّب الإدمان، داخل حاوية مخصصة لنقل البضائع وصلت ميناء بنغازي البحري.

وذكر مكتب النائب العام أنّ النيابة العامة تفتيشا لإثبات جريمة الشروع في تهريب كمية من المؤثرات العقلية إلى داخل البلاد، اعتمادا على المعلومات المقننة، بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، إزاء واقعة دس كمية من المؤثرات العقلية على متن إحدى السفن بميناء بنغازي البحري.

ووجه النائب العام بعد إثبات الجريمة وضبط الأقراص، بمباشرة إجراء ملاحقة الضالعين في المساهمة الجنائية؛ واتخاذ التدابير الرامية إلى تحديد هوية المساهمين لدى الولايات القضائية النظيرة وفق مكتب النائب.