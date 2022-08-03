ميناء بنغازي يستقبل آلاف الأطنان من حبوب القمح والشعير

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحبوب “أدم أي” الوكيل الملاحي لشركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 16500 طن من حبوب القمح و11 ألف و11500 طن من حبوب الشعير.

وقال المتحدث باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي إن سفينة نقل الحاويات “ألدرا” الوكيل الملاحي لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية وصلت أيضا وعلى متنها عدد (337) حاوية لبضائع متنوعة.

وأضاف أن أرصفة الميناء استقبلت أيضا السفينة “سينق”، الوكيل الملاحي لشركة الدليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 72 حاوية لسلع مختلفة، بالإضافة لدخول السفينة “لونا أف” الوكيل الملاحي لشركة “مديترينيان” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد (52) حاوية محملة ببضائع متنوعة.