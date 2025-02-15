«ميناء سرت» يشهد حدثاً هو «الأول» منذ 14 عام!

بعد توقف دام 14 عامًا في نشاط ميناء سرت، وفي إطار ترسيخ التنمية الاقتصادية بمدينة سرت وتعزيز الحركة التجارية وبعد جهودٍ مضنية استمرت لأشهر من العمل المتواصل، وصلت أول سفينة تجارية إلى منطقة المخطاف البحري بالقرب من ميناء المنطقة الحرة بمدينة سرت.

وبحسب ميتاء سرت، “تم رصد لحظة وصول السفينة إلى المخطاف، حيث تبعد نحو 4 ميل بحريّ فقط عن الميناء، في خطوة تعكس تطور البنية التحتية وتعزيز جاهزية الميناء لاستقبال السفن التجارية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة”.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلن صندوق إعادة إعمار درنة، عن وصول أول باخرة تجارية إلى ميناء المدينة بعد كارثة العاصفة “دانيال”، التي ضربت البلاد في سبتمبر 2023.